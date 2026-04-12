Liquami in via Leotta | Dopo nemmeno due settimane dall' intervento situazione peggiore di prima

Un residente di via Leotta segnala che, meno di due settimane dopo un intervento di sistemazione, la situazione dei liquami nella zona si è aggravata rispetto a prima. Nei mesi di inizio anno, si sono verificati problemi di fuoriuscita di liquami nella strada. Attualmente, l'inquilino riferisce che le condizioni sono peggiorate, senza specificare i dettagli dell’intervento eseguito. La questione riguarda la presenza persistente di liquami lungo la strada.

Sono un inquilino di via Leotta, strada in cui nei mesi di gennaio, febbraio e marzo si è registrata una fuoriuscita di liquami. Come si evince dal video sono stati eseguiti dei rattoppi sull’asfalto per stoppare la fuoriuscita di liquami che si trovava fra via Lotta e via Taranto. Dopo nemmeno.🔗 Leggi su Palermotoday.it

La situazione a Niscemi, due settimane dopo la franaQuante persone sono senza casa, quali sono le ipotesi su dove sistemarle e quanti soldi ci sono per l'emergenza (ancora pochi, per ora) Ogni giorno...

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