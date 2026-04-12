L'invidia tra colleghi può portare a tensioni e malintesi sul posto di lavoro, creando un clima di competizione e insoddisfazione. Questa emozione, spesso nascosta, si manifesta in comportamenti come gelosia o ostilità, che possono influire sulle relazioni professionali. In alcuni casi, l'invidia può portare a comportamenti dannosi, come la diffamazione o l'isolamento di colleghi considerati più meritevoli.

Spesso sottovalutiamo questi soggetti invidiosi e pericolosi, il collega invidioso soffre del successo dell’altro e attribuisce tale successo come un privilegio e non un merito. Questi soggetti hanno la tendenza ad imitare le azioni di colui che è più capace o più bravo a svolere le proprie incombenze e soprattutto per il suo modo di essere. Un’altra caratteristica di questi personaggi è diffondere false informazioni sul collega, che viene tenuto in considerazione dai superiori. In merito a questi soggetti, a volte anche molto pericolosi, vi voglio raccontare una mia esperienza personale, che mi è capitato negli anni 90’ durante la mia carriere militare (non posso specificare l’anno per una questione di riservatezza).🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - “L’invidia può danneggiare seriamente gli altri nel sentirsi superiori”

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