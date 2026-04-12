L’Inter va sotto poi ribalta 4-3 il Como e mette l’allungo decisivo per lo scudetto

L'Inter ha iniziato la partita sotto di un gol, ma è riuscita a ribaltarla vincendo 4-3 contro il Como. La squadra ha segnato quattro reti su cinque tiri nello specchio e ha conquistato tre punti fondamentali in campionato. La partita si è svolta con un ritmo intenso, con l'Inter che ha mostrato determinazione e capacità di reazione. La vittoria le permette di mantenere un vantaggio importante in classifica.

Certe occasioni non puoi proprio lasciartele sfuggire. L’Inter torna cinica, feroce e determinata, mettendo in fondo al sacco quattro dei cinque tiri nello specchio della porta, riuscendo a ribaltare una partita che si era messa malissimo. L’undici di Chivu soffre tantissimo il pressing asfissiante dei lariani e va sotto due volte nella seconda parte del primo tempo. Quando le cose sembravano volgere al peggio, ecco la rete di rapina di Thuram in pieno recupero che dà il via alla rimonta nerazzurra. Il Como ha speso tanto nel primo tempo e viene beffato da Thuram per un’incomprensione tra Kempf e Butez che consente al francese di segnare con un bel pallonetto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L’Inter va sotto, poi ribalta 4-3 il Como e mette l’allungo decisivo per lo scudetto Como Inter, Thuram pronto a prendersi la scena per firmare l’allungo decisivo verso il titolodi Lorenzo VezzaroComo Inter e la missione di Marcus: senza Lautaro, il francese deve caricarsi l’attacco sulle spalle per la lotta scudetto Il... Leggi anche: Calcio Promozione. Il Pienza va sotto poi ribalta tutto e trionfa