L’Inter ribalta il Como e non spreca il match point Scudetto | il calendario di fine stagione

L’Inter ha vinto contro il Como, recuperando da uno svantaggio di 2-0 al primo tempo e ottenendo una vittoria che le permette di mantenere il match point per lo scudetto. La partita si è conclusa con il risultato finale favorevole ai nerazzurri, che hanno segnato tre gol nel secondo tempo. La partita si è giocata nell’ultimo turno del campionato di Serie A, con la squadra ospite che ha segnato due reti nel primo tempo.

L’Inter non spreca il match point Scudetto e rimonta il Como dopo essere andata sotto 2-0 al 45esimo. Rimonta da sogno dei nerazzurri che seppur soffrendo, vincono e sigillano il ventunesimo tricolore della loro storia. Migliori in campo sicuramente Dumfries e Thuram, che con una doppietta per ognuno hanno ribaltato la squadra di Fabregas. I nerazzurri ora vedranno un calendario agevole, nel quale dovranno conquistare 10 punti per laurearsi campioni Il calendario a confronto. Sicuramente il Como rappresentava l’ultimo impegno veramente difficile per la squadra di Chivu, che ora dovranno affrontare solo Lazio e Bologna come squadre della colonna sinistra della classifica.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - L’Inter ribalta il Como e non spreca il match point Scudetto: il calendario di fine stagione Corsa Scudetto, il calendario di Milan e Inter dal derby fino a fine stagioneInter (67 punti) e Milan (57) si stanno contendendo lo Scudetto 2026, con i nerazzurri in netto vantaggio: il calendario delle due squadre. Il calendario di Inter e Milan fino a fine stagione: la lotta Scudetto è ancora aperta?Inter 67 punti, Milan 60 dopo l'esito del derby di Milano di domenica: rossoneri davvero di nuovo in corsa per lo Scudetto? Il calendario.