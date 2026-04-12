L' intelligenza artificiale per ottimizzare la cura della leucemia | il progetto di uno studente romano

Un diciassettenne di Roma ha vinto il primo premio alla 38ª edizione di “I giovani e le scienze 2026”, una competizione scientifica dedicata agli studenti delle scuole superiori. La manifestazione si è tenuta dal 21 al 23 marzo presso la sede di una federazione di associazioni. Il suo progetto riguarda l'uso dell'intelligenza artificiale per migliorare le cure contro la leucemia.

Jacopo Martelli, diciassettenne romano, si è aggiudicato il primo premio alla 38esima edizione di “I giovani e le scienze 2026”, la competizione scientifica nazionale per studenti delle scuole superiori, che si è svolta dal 21 al 23 marzo presso la sede della Fast (Federazione delle associazioni.🔗 Leggi su Romatoday.it Intelligenza artificiale integrata negli access point Wi-Fi 8 per ottimizzare la connessione in tempo realeIl 4 febbraio 2026, a San Jose, in California, Broadcom ha lanciato un’architettura che potrebbe segnare un punto di svolta per le reti aziendali del... Intelligenza artificiale e ansia da cambiamento: progetto formativo della Provincia di ArezzoPrende avvio un innovativo progetto formativo rivolto ai dipendenti della pubblica amministrazione e degli organismi partecipati, dedicato al tema...