L'ex Garage Fanesi si trova al centro di una disputa legale dopo che la Soprintendenza ha dichiarato di non aver rilasciato le autorizzazioni necessarie per i lavori di ristrutturazione. L’opposizione, composta da partiti come il Pd e Cittadini in Comune, chiede che l’amministrazione fornisca chiarimenti in Consiglio Comunale, evidenziando la mancanza di documenti ufficiali che regolino l’intervento sull’immobile. La vicenda ha suscitato interrogativi sulla gestione delle autorizzazioni urbanistiche.

"Ora serve trasparenza". Dall’opposizione, l’affondo di Pd e Cittadini in Comune sull’ex Garage Fanesi: "L’amministrazione riferisca in Consiglio", aggiungono. Pronta un’interrogazione per invocare risposte riguardo "lo stato del progetto di recupero", "le presunte difformità realizzative" e "il recente sequestro giudiziario del cantiere". Per Pd e Cic, "di fronte ad un’opera da oltre 5 milioni di euro, finanziata con i fondi del Pnrr e oggi bloccata dalla magistratura per presunto abuso edilizio, il silenzio dell’amministrazione non è più accettabile", insistono. Chiedono, poi, "luce sui diversi aspetti centrali della vicenda: la conformità...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’inghippo dell’ex Fanesi: "La Soprintendenza non ha rilasciato autorizzazioni"

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