Sabato 11 aprile 2026, alle ore 17, presso Palazzo Binelli a Carrara, si terrà una conferenza dedicata alla storia della Linea Gotica, con un focus particolare su Hill 366. L'evento approfondirà il ruolo di questa località durante la seconda guerra mondiale, coinvolgendo relatori e storici. La conferenza si inserisce nel quadro di iniziative volte a valorizzare il patrimonio storico e turistico della zona.

Sabato 11 aprile 2026, alle ore 17:00, Palazzo Binelli a Carrara ospiterà la conferenza storica intitolata Hill 366 – La Linea Gotica tra memoria e futuro. L’evento, che si inserisce nelle celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione di Carrara, mira a ricostruire i dettagli della costruzione del fronte difensivo e il cammino che portò alla liberazione della città, intrecciando la ricerca accademica con le necessità di valorizzazione turistica e culturale del territorio. Un dialogo multidisciplinare tra ricerca sul campo e analisi militare. La struttura dell’incontro è concepita per offrire una visione a tutto tondo, capace di spaziare dall’esame dei dati bellici alle attività pratiche di recupero dei luoghi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Linea Gotica a Carrara: il segreto di Hill 366 tra storia e turismo

Museo della Linea Gotica. Rubati due reperti bellici tra cui la mitragliatrice MgSpariti due importanti reperti bellici della Seconda guerra mondiale dalla Mostra permanente della Linea Gotica di Vernio.

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