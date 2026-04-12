Liguria | l’obesità entra nel piano sanitario come patologia cronica

La Liguria ha deciso di includere ufficialmente l’obesità nel proprio Piano socio-sanitario, diventando la prima regione italiana a farlo. Questa scelta segna un cambiamento nel modo in cui viene affrontata questa condizione, considerata ora una patologia cronica. La decisione riguarda l’intera gestione della salute pubblica e si inserisce in un quadro più ampio di interventi mirati alla prevenzione e al trattamento.

La Liguria si prepara a una trasformazione strutturale nella gestione della salute pubblica, diventando la prima regione italiana a includere ufficialmente l’obesità all’interno del proprio Piano socio-sanitario. La proposta, avanzata dal consigliere Invernizzi, punta a classificare questa condizione come una patologia cronica, allineandosi ai protocolli definiti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per contenere i danni clinici e le ripercussioni economiche sulla spesa sanitaria del territorio. Una rete multidisciplinare per il benessere dei cittadini liguri. Il provvedimento presentato da Invernizzi non si limita a una semplice definizione clinica, ma delinea un modello di assistenza integrata che coinvolgerà diverse figure professionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liguria: l’obesità entra nel piano sanitario come patologia cronica A Milano il confronto nazionale sull’obesità come malattia cronica multiorganoIl 4 e 5 marzo il Teatro Angelicum di Milano ha ospitato il World Obesity Day 2026, dedicato al tema “L’obesità come malattia cronica multiorgano:... Leggi anche: Lenzi (Cnr): "Obesità malattia cronica, serve accesso equo a cure in tutta Italia"