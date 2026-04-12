Liguria arriva l’aria atlantica | piogge e termometro in ripresa

Nella giornata di domenica 12 aprile, la Liguria ha visto un cambiamento delle condizioni atmosferiche a causa di un sistema di bassa pressione che si sta consolidando tra la Sardegna e il Mar Tirreno. Questo sistema ha portato correnti umide e più fresche provenienti dall’Atlantico, determinando piogge e un aumento delle temperature nella regione. La situazione meteorologica si configura come un passaggio di aria atlantica sulla costa ligure.

Un sistema di bassa pressione che si sta consolidando tra la Sardegna e il Mar Tirreno sta portando correnti umide e fresche provenienti dall’Atlantico verso le coste liguri, determinando un cambiamento delle condizioni atmosferiche proprio in questa domenica 12 aprile. Mentre le precipitazioni iniziano a interessare i rilievi, le temperature sulla fascia costiera mostrano una tendenza al rialzo, offrendo un contrasto termico rispetto alle aree interne. L’evoluzione meteo tra nuvolosità e piogge sparse nel weekend. Il passaggio di queste masse d’aria atlantiche sta già trasformando il volto del cielo ligure in questa prima parte della giornata di domenica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liguria, arriva l’aria atlantica: piogge e termometro in ripresa Meteo, tra piogge intense e l’allerta gelo: arriva l’aria articaDalle perturbazioni intense previste per questa domenica fino alla possibile irruzione di aria gelida nella settimana conclusiva di aprile, il meteo... Aria fredda, piogge e venti forti, nevicate anche a bassa quota: arriva la perturbazione di San Valentino“In linea generale, il weekend di San Valentino si preannuncia perturbato per gran parte della Penisola con piogge intense, venti forti burrascosi e...