Lido di Camaiore | 10 anni di scuola in mare per salvare il litorale
Il prossimo 14 aprile 2026, presso il pontile di Lido di Camaiore, si svolgerà una giornata di educazione ambientale dedicata alla tutela del litorale. Centinaia di studenti dell’Istituto Comprensivo Gaber parteciperanno a questa iniziativa, che prevede attività di sensibilizzazione sulla salvaguardia dell’ecosistema costiero. L’evento rientra in un progetto di dieci anni di interventi di formazione e tutela ambientale sulla spiaggia.
Mercoledì 14 aprile 2026, l'area del pontile di Lido di Camaiore ospiterà centinaia di studenti dell'Istituto Comprensivo Gaber per una giornata dedicata alla prevenzione e alla tutela dell'ecosistema costiero. L'iniziativa, denominata Papà ti salvo io, si trasformerà in un grande laboratorio didattico all'aperto che coinvolgerà i giovanissimi in attività pratiche di soccorso e sensibilizzazione ambientale. Un decennale di educazione civica e sicurezza sul litorale versilese L'appuntamento, che .🔗 Leggi su Ameve.eu
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