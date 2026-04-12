libri condivisi in silenzio

Negli ultimi tempi si è diffusa una nuova tendenza tra gli appassionati di libri, chiamata

La passione per la lettura, di solito coltivata in solitudine, può anche essere condivisa. E’ l’ultima tendenza lanciata dai "Silent Book Club", un modo originale per incoraggiare la lettura individuale silenziosa e la successiva condivisione. Il Salotto Cavour, uno spazio delizioso che si trova nell’omonima via del centro storico di Pesaro, ha modificato la definizione in "Silent Reading Party" e farà il primo esperimento, con lo stesso intento, martedì pomeriggio dalle 18 alle 19.30. Partecipare è facile: basta prenotare il proprio posto con un messaggio whatsapp a Luca Cerri (3349910561) o Antonino Di Gregorio (3491044709) portare il...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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"La biblioteca di Casa Professa chiusa, il silenzio dei libri: perché Palermo tiene sotto chiave il suo tesoro?"Riceviamo e pubblichiamo una lettera dei figli di un ex bibliotecario che amava la biblioteca di Casa Professa e partecipò nell'archiviazione e...

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Scopri cosa significa davvero il silenzio!