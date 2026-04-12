Domenica, il primo ministro israeliano ha visitato le aree del Libano meridionale sotto il controllo militare israeliano, segnando la sua prima presenza nel territorio durante questa escalation di combattimenti tra Israele e Hezbollah. La visita si è svolta in un momento di tensione tra le parti coinvolte, con l’obiettivo di incontrare i soldati e valutare la situazione sul campo.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha visitato domenica le parti del Libano meridionale sotto il controllo militare israeliano, la sua prima visita dopo l’attuale tornata di combattimenti tra Israele e Hezbollah. “Una delle cose che vediamo qui è che abbiamo sostanzialmente cambiato il volto del Medio Oriente”, ha detto Netanyahu. “ I nostri nemici – l’Iran e l’Asse del Male – sono venuti per distruggerci e ora stanno semplicemente combattendo per la propria sopravvivenza”, ha aggiunto. Sabato Netanyahu ha affermato che Israele sta lavorando per controllare una zona cuscinetto da 8 a 10 km all’interno del Libano per garantire che Hezbollah non lanci razzi a corto raggio e missili anticarro oltre il confine.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, Netanyahu visita il territorio sotto il controllo israeliano e parla ai soldati

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