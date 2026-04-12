Lunedì 13 aprile 2026 alle ore 21:00 si gioca al Ciutat de Valencia l’ultima partita della giornata di Serie B tra Levante e Getafe. La sfida chiuderà il turno numero 31 e le formazioni ufficiali sono state comunicate. Le quote e i pronostici indicano che entrambe le squadre potrebbero segnare almeno un gol. La partita rappresenta l’evento conclusivo della giornata di campionato.

L’ultima partita della giornata si giocherà al Ciutat de Valencia e vedrà protagoniste il Levante e il Getafe: sarà il posticipo che chiuderà il turno numero 31. La situazione delle due squadre è molto diversa: i Granotas sono sull’orlo del precipizio, hanno 26 punti e sono penultimi in classifica, nonostante nelle ultime gare abbiano mostrato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Levante-Getafe (lunedì 13 aprile 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte nella gara che chiude la giornata?

Levante-Getafe (lunedì 13 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte nella gara che chiude la giornata?L’ultima partita della giornata si giocherà al Ciutat de Valencia e vedrà protagoniste il Levante e il Getafe: sarà il posticipo che chiuderà il...

Levante-Getafe (lunedì 13 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Granotas ospitano gli AzulonesL’ultima partita della giornata si giocherà al Ciutat de Valencia e vedrà protagoniste il Levante e il Getafe: sarà il posticipo che chiuderà il...

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