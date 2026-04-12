In Europa, le relazioni economiche con la Russia continuano a intensificarsi, con alcuni paesi che aumentano gli acquisti di gas e generano profitti per oltre sette miliardi di euro. Nel frattempo, in Italia, si discute di un possibile taglio di fondi alla Biennale di Venezia, che ospita un padiglione russo, suscitando critiche verso una posizione considerata incoerente. La situazione mette in evidenza le contraddizioni nelle scelte politiche e commerciali del continente.

Con tutti i problemi che si ritrova, l’Europa ha deciso di partire dalla Biennale di Venezia. Infatti, mentre la crisi petrolifera rischia di mandare a catafascio l’economia dell’Unione, affondando i bilanci di imprese e famiglie, Bruxelles non ha trovato di meglio da fare che dichiarare guerra alla rassegna artistica guidata da Pietrangelo Buttafuoco. Il presidente della Fondazione è accusato di non aver impedito l’apertura del padiglione russo e per questa grave colpa la Ue minaccia di togliere il finanziamento di due milioni concesso all’istituzione veneziana. Sta tutto scritto in una lettera inviata nei giorni scorsi: avendo consentito la partecipazione di alcuni artisti russi, Buttafuoco ha violato le sanzioni imposte a Mosca dall’inizio della guerra in Ucraina.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Europa riempie di soldi Putin però boicotta i russi a Venezia

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