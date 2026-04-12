L' eroina? In piazza Dante si vende tranquillamente davanti ai passanti

A Trento, in piazza Dante, l’eroina viene venduta pubblicamente davanti ai passanti. La polizia ha condotto un’inchiesta durata sei mesi per ricostruire il circuito di spaccio nella città. Nei giorni scorsi il giudice per le indagini preliminari ha disposto dieci misure cautelari, tra cui l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’operazione ha coinvolto diverse persone legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sei mesi di indagini per ricostruire “il giro dell’eroina” in città: è su questo che si è concentrata la polizia di Trento, con l’operazione che nei giorni scorsi ha portato il Gip a emettere dieci misure cautelari (nello specifico quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).🔗 Leggi su Trentotoday.it Spacciavano in piazza in pieno giorno, anche davanti ai passantiDieci misure cautelari e il sequestro di oltre dieci grammi di sostanza stupefacente dal valore complessivo di 5. Leggi anche: Ha un malore mentre passeggia e si accascia per strada: muore davanti ai passanti Se le droghe fanno male, rovinano la vita e uccidono, allora perché ci droghiamo