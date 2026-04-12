Di nuovo Cristiano il campione a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, domenica 12 aprile, su Rai 1. Dopo aver battuto Arianna alla sfida dei Cento Secondi, il concorrente si è seduto al tavolo della ghigliottina con un montepremi di ben 180mila euro. Le cinque parole da collegare erano Italiani, Canti, Piedi, Problemi e Alta. Mentre la cifra in palio è scesa a 22.500 euro dopo vari dimezzamenti. Cristiano ci ha pensato su un minuto come previsto dal regolamento e poi sul cartoncino a sua disposizione ha scritto la parola Processione. Quella su cui ha puntato tutto. "Diciamo che sarei più stupito di vincere che di perdere", ha detto il campione parlando della sua scelta.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, "troppo tardi": beffa per Cristiano sul finale

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