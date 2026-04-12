Legnago | stop ai coltelli per i minori arrivano i controlli

A Legnago sono stati intensificati i controlli sulla vendita di coltelli ai minorenni nei negozi della grande distribuzione, in particolare presso il supermercato Lidl di via Mantova. La decisione è arrivata in seguito a una segnalazione specifica che ha portato a un intervento delle autorità per verificare il rispetto delle norme sulla vendita di oggetti da taglio ai giovani. Nessun dettaglio sui numeri o sulle sanzioni è stato comunicato.

A Legnago, la gestione della vendita di oggetti da taglio nei punti vendita della grande distribuzione ha subito un repentino cambio di rotta dopo una segnalazione mirata che ha coinvolto il supermercato Lidl di via Mantova. Il vicesindaco Roberto Donà ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per verificare la disponibilità di coltelli multiuso sugli scaffali, strumenti accessibili anche ai giovanissimi per via del prezzo contenuto, innescando una serie di controlli che ora si estenderanno a diverse catene commerciali nell’area veronese. La vicenda prende il via quando alcuni cittadini hanno attirato l’attenzione dell’amministrazione locale sulla presenza di utensili da taglio facilmente reperibili dai minori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Legnago: stop ai coltelli per i minori, arrivano i controlli Decreto sicurezza, vietati i coltelli ai minori: multe fino a 12mila euro e stop alle vendite onlineNel decreto sicurezza arriva sul divieto di vendita di coltelli e armi improprie ai minori, anche su web e piattaforme online. Sicurezza, approvato il decreto: dal fermo di prevenzione allo stop ai coltelli per i minori, le nuove normeIl decreto Sicurezza è arrivato oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, al termine di una giornata segnata da confronti istituzionali e ultime...