Legge elettorale tra bugie e inganni è l’ultimo scippo ai diritti del cittadino

Negli ultimi diciotto anni, le diverse riforme elettorali hanno modificato le regole di voto, portando a cambiamenti che hanno ridotto la rappresentanza dei cittadini. Le modifiche sono state approvate in parlamento senza consultare ampie consultazioni pubbliche e spesso sono state accompagnate da annunci ufficiali che non corrispondevano pienamente ai risultati concreti. Questi interventi hanno influenzato il sistema elettorale senza un reale coinvolgimento della popolazione.

Politica Il primo problema da affrontare, dati alla mano, dovrebbe essere quello di recuperare partecipazione e rappresentanza. Invece si tenta l’operazione opposta Politica Il primo problema da affrontare, dati alla mano, dovrebbe essere quello di recuperare partecipazione e rappresentanza. Invece si tenta l’operazione opposta Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Legge elettorale tra bugie e inganni, è l’ultimo scippo ai diritti del cittadino Il monito dell’arcivescovo Gambelli, richiamo ai diritti: "No alla legge del più forte"Un richiamo forte alla responsabilità collettiva, che intreccia fede e attualità, quello pronunciato ieri dall’arcivescovo di Firenze, Gherardo... "Parliamo di diritti e doveri del cittadino"Crede nella libertà di una informazione certificata, verificata e realizzata da professionisti che si assumono la responsabilità di ciò che...