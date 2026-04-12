Lecce-Arnesano | auto contro un muro morto 21enne figlio di un consigliere regionale Nella notte Cordoglio di Decaro e di rappresentanze FdI

Nella notte, un incidente stradale si è verificato tra Lecce e Arnesano, provocando la morte di un giovane di 21 anni. L’auto coinvolta si è schiantata contro un muro intorno alle quattro del mattino. La vittima è il figlio di un consigliere regionale. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sono giunte anche le reazioni di figure pubbliche e rappresentanti politici.

Tragedia alle prime luci dell’alba: intorno alle ore 4 Antonio Basile, 21 anni, ha perso la vita in un incidente stradale. Era il figlio del consigliere regionale pugliese Dino Basile. Il giovane era alla guida della sua Mercedes lungo la provinciale 7 ad Arnesano, quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo. La vettura è finita contro il muro di un’abitazione e l’impatto è stato fatale. Nonostante il celere intervento dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. I carabinieri stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente. “ Siamo sconvolti. Una tragedia immane che lascia senza parole. A 21 anni la vita dovrebbe essere tutta davanti, non spezzarsi così “.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Lecce-Arnesano: auto contro un muro, morto 21enne figlio di un consigliere regionale Nella notte. Cordoglio di Decaro e di rappresentanze FdI Lecce-Arnesano: auto contro un muro, morto 21enne figlio di un consigliere regionale Nella notteTragedia alle prime luci dell’alba: intorno alle ore 4 Antonio Basile, 21 anni, ha perso la vita in un incidente stradale. Leggi anche: Incidente mortale sulla Lecce-Arnesano: vittima un 21enne, figlio del consigliere regionale Dino Basile