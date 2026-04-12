Durante la partita tra Milan e Udinese, il giocatore ha ricevuto numerosi fischi dai tifosi di casa, portando a riflettere sulla sua situazione con il club. La reazione del pubblico ha attirato l’attenzione anche sul futuro del calciatore, che potrebbe essere coinvolto in trattative di mercato durante la prossima sessione estiva. La vicenda ha generato discussioni sulla sua valenza e sul contratto attuale.

San Siro ha espresso il proprio parere e come al solito lo fa nel bene e nel male in modo sincero e diretto: Rafael Leao è stato sostituito nel secondo tempo di Milan-Udinese subissato dai fischi (leggi qui) di un Meazza che aveva già perso la pazienza con il portoghese nel primo tempo. Mormorii dagli spalti erano arrivati dopo la scelta del numero 10 di non attaccare dopo una bella azione di Pulisic e sul gol sbagliato dal portoghese sempre su assist dell'attaccante statunitense. Chiariamo il Milan sta faticando e anche tanto, ma la colpa non è solo di Leao, però questi fischi un significato devono averlo per forza di cose. Il pubblico di San Siro ha un palato fine ed è abituato ai campioni, ma non si è mai risparmiato durante la sua storia fischiando giocatori del calibro e della classe enorme come Seedorf ad esempio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Leao i fischi di San Siro pesano: impatto anche sul mercato. Valore e stipendio

Bordata di fischi per Leao a San Siro, rottura totaleMomento difficile per Rafael Leao in casa Milan con l’attaccante portoghese che sta vivendo un periodo difficile in casa rossonera ed ora è stato...

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