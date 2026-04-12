Le tre volte in cui l' Inter è andata a un passo dal prendere Fabregas

Negli ultimi anni, l'Inter ha sfiorato più volte l'acquisto di Fabregas. A 16 anni, un allenatore di una squadra di provincia si trovò molto vicino a portare il giocatore in rosa, anche a 22 anni ci furono approcci concreti. Inoltre, diversi mesi fa, le trattative tra le parti si sono riaccese senza però giungere a buon fine. In ogni occasione, le trattative non sono andate a buon fine.

Fabregas e l'Inter si sono sfiorati più volte senza mai stringersi la mano. Nel 2003 aveva 16 anni, era in uscita dalle giovanili del Barcellona e si ritrovò di fronte a un bivio: sul cartello di sinistra c’era scritto Londra, Arsenal, Arsène Wenger, mentre a destra c’erano l’Inter e Milano. Seguì la prima strada. Nella seconda vita aveva qualche anno in più ed era una stella dei Gunners. Moratti bussò alla sua porta nell’estate 2009 con argomenti importanti: “Sarai al centro della squadra, vinciamo tutto”. “Lusingato, ma no. Resto qui”. L’estate scorsa, infine, Cesc fu sondato da Marotta e Ausilio per il dopo Inzaghi. Niente anche lì. Domenica si presenterà al Sinigaglia con il solito cannocchiale per riguardarsi quella vecchia via che stava per prendere anni fa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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