Numerose sono le storie di animali che trovano una nuova casa grazie all’intervento dei volontari dell’Enpa. Tra queste, quella di Tomy, un cane arrivato in canile nel giugno 2018, quando aveva cinque anni. Era stato ceduto dalla sua famiglia insieme a Chico, un altro cane che è stato adottato subito dopo il suo ingresso. Le vicende di molti altri animali si sono concluse con adozioni felici.

Spesso gli animali raccolti dai volontari dell’ Enpa trovano casa. Tante le storie a lieto fine. Come quella di Tomy, arrivato in canile a giugno 2018 all’età di 5 anni dopo essere stato ceduto dalla sua famiglia insieme al suo compagno Chico, che però ha trovato subito adozione. Con Tomy è stato un po’ più difficile in quanto era un cane abbastanza diffidente nei confronti degli estranei: la sua fiducia bisogna conquistarsela. Per fortuna però due anni dopo anche per Tomy arriva il colpo di fulmine e viene adottato da Luca e dalla sua famiglia. Inizialmente era davvero molto diffidente anche in famiglia, sia con le persone che con gli altri cani.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le storie a lieto fine di Tomy, Garage e Cria

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