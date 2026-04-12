le prime pagine di oggi

Oggi le prime pagine riportano i negoziati in Pakistan tra Stati Uniti e Iran, le elezioni in Ungheria e la decisione di concedere la grazia a Nicole Minetti. I colloqui tra le due nazioni coinvolgono questioni di politica internazionale e sicurezza. In Ungheria si svolgono le consultazioni elettorali, mentre in Italia si registra la riabilitazione di Nicole Minetti con una decisione giudiziaria.

aprono quasi tutte sui negoziati sulla guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran, in Pakistan: sono falliti nella notte, e non c’è un accordo, ma dato che i giornali sono andati in stampa ieri sera i titoli stanno più indietro, sul «braccio di ferro», sulle trattative «a oltranza» e sullo «spiraglio» per un’intesa. La Stampa ha scelto di non mettere proprio in prima pagina i negoziati, dedicando invece l’apertura alle elezioni in Ungheria, che si tengono oggi. Alcuni giornali danno spazio anche alla grazia del presidente della Repubblica ricevuta da Nicole Minetti, ex consigliera regionale lombarda assai presente nel dibattito pubblico negli anni Dieci per il “caso Ruby” e per il suo stretto rapporto con Silvio Berlusconi.🔗 Leggi su Ilpost.it

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RASSEGNA STAMPA 9 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI