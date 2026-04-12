Le possibili conseguenze della guerra in Iran su Taiwan

Le tensioni in Iran potrebbero avere ripercussioni sui rapporti nella regione asiatica, coinvolgendo anche Taiwan. Conflitti e crisi in alcune aree del mondo attirano l’attenzione internazionale e portano a considerare le possibili implicazioni per altri paesi. Le situazioni di instabilità in Iran, Ucraina e Venezuela restano al centro dell’attenzione, con sguardi rivolti anche all’area asiatica, dove la stabilità politica e militare continua a essere sotto osservazione.

Ucraina, Venezuela, Iran. A ogni guerra, a ogni crisi, pensiero e sguardo vanno anche verso l’ Asia orientale con la stessa domanda: che cosa può accadere ora a Taiwan? I precedenti segnalano che le semplificazioni non funzionano: la tabella di marcia della Cina sembra essere in larga parte impermeabile alle crisi internazionali. Eppure, qualcosa in questa turbolenta contingenza globale si sta muovendo. Per ora non tanto sul fronte militare quanto su quello politico, visto che venerdì 10 aprile Xi Jinping ha ricevuto a Pechino Cheng Li-wun, leader dell’opposizione taiwanese e presidente del Kuomintang (KMT), partito con posizioni ultra dialoganti col Partito Comunista Cinese (PCC).🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Le possibili conseguenze della guerra in Iran su Taiwan Le possibili conseguenze regionali della guerra in IranLa guerra tra Stati Uniti e Israele,da un lato, e Iran con i suoi proxy dall’altro, ha ormai scollinato il mese e al momento non sembrano esserci... Le conseguenze della guerra in Iran per i paesi del GolfoHanno tentato di tutto per convincere gli Stati Uniti a non intervenire contro l’Iran e per evitare di essere trascinati in guerra. US and Israel Hit Iran! China Is Watching Closely...