Una somma di 260 euro è stata consegnata alla Caritas, raccolta attraverso un’offerta libera per le piante di palma esposte davanti alla chiesa di San Giuseppe Artigiano in Violina, a Quarrata. La donazione deriva dalla vendita delle piante e rappresenta un contributo economico diretto alla struttura di assistenza. La cifra è stata consegnata nelle mani dei rappresentanti della Caritas, che si occuperanno di utilizzarla secondo le proprie esigenze.

E’ stato donato alla Caritas il gruzzolo di 260 euro proveniente dall’offerta libera per le piccole piante di palma allestite davanti alla chiesa di San Giuseppe Artigiano in Violina a Quarrata. Ha sortito quindi l’effetto sperato la proposta di raccogliere denaro a a scopo benefico che Marcello Biancalani, come ogni anno, si preoccupa di presentare ai fedeli della chiesa, dietro lo scambio di una sua piantina coltivata. "Sono riuscito a mettere insieme 260 euro, un successo se si pensa al valore delle offerte per ogni piantina – ha osservato Bianalani –. Ho già provveduto a devolvere la somma alla Caritas di Quarrata, perché questa mia iniziativa, ormai diventata una tradizione, ha il solo e unico scopo di fare del bene a chi ha bisogno".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le palme di Biancalani per la Caritas

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