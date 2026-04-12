In una giornata caratterizzata da diverse difficoltà, nessun giocatore riesce a distinguersi positivamente. Anderson si presenta assente, mentre Alajiki si rivela un fuoco di paglia e Stefanini si trova in netta difficoltà. Gallo, privato di Saccaggi, si impegna più del solito per coprire le assenze, tentando di mantenere il passo fino a quando le energie lo lasciano. La partita si conclude con risultati negativi per tutti i protagonisti.

GALLO 5: a causa dell’assenza di Saccaggi si trova costretto a fare gli straordinari. Ci prova fino a quando le forze lo sorreggono. ANDERSON 4: si vede solo nei primi minuti, poi di lui si perdono le tracce. E le incognite sulla sua tenuta fisica nelle gare ravvicinate dei playout restano. DELLOSTO 4: toppa completamente la partita non indovinando praticamente niente. Deve voltare pagina rapidamente e trovare il modo di aiutare la squadra. ALAJIKI 4,5: dà tutto nel primo quarto mettendo a segno 10 punti, poi gli avversari lo imbrigliano e lui si perde tra le nebbie friulane senza riuscire a ritrovare la strada maestra. ZANOTTI 4,5: segue l’andamento della squadra: cala quando le forze mancano e la lucidità viene meno.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - LE PAGELLE. Non si salva nessuno. Anderson assente. Alajiki fuoco di paglia. Flop di Stefanini

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