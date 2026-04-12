Nel focus delle pagelle, il portiere rientrante si distingue come il migliore, mentre Petrelli non riesce a migliorare le sue prestazioni. De Risio commette alcune ingenuità, mentre Farinelli si impegna senza riuscire a incidere. Tra i difensori, Martelli ottiene un 5: si mostra sicuro tra i pali ma sbaglia in alcune uscite. Mandrelli riceve lo stesso voto, con prestazioni che non vanno oltre la sufficienza.

Martelli 5. Sicuro tra i pali, titubante in uscita, ne prende tre e gli va anche di lusso. Mandrelli 5. Preferito a Manetti, parte bene pedinando a mo’ di stalker il temutissimo D’Uffizi, che al primo bug del nostro, però, non perdona e fa 13 (gol in campionato). Il biancorosso si ravvede (parzialmente) all’alba della ripresa, strozzando in gola a Nicoletti l’urlo di gioia (10’ st Manetti 5,5: può solo allacciare le scarpe a D’Uffizi). De Risio 4,5. Soffre l’instancabile martellamento del Picchio, pasticcia in fase d’impostazione e ha gravi responsabilità in almeno due gol. Onofri 5,5. Il meno peggio (sai che soddisfazione) di un comparto difensivo che fa acqua da tutte le parti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle: il migliore è il rientrante Scaccabarozzi, Petrelli non può fare di più. De Risio pasticcia, Farinelli ci prova

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