Le pagelle di Parma-Napoli i voti | i top e i flop del match del Tardini

Il Napoli torna in campo al Tardini dopo aver vinto la partita precedente con un gol di Politano, entrato a partita in corso. I giocatori hanno affrontato la sfida contro il Parma, con alcuni protagonisti che si sono distinti per le prestazioni e altri che hanno commesso errori. L’incontro si è concluso con un risultato che ha coinvolto entrambe le squadre, lasciando aperti alcuni aspetti sul rendimento dei singoli durante il match.

Il Napoli torna in campo al Tardini dopo la vittoria conquistata al Maradona settimana scorsa grazie al gol del subentrante Politano. Il match in casa del Parma si è concluso con il.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Le pagelle di Parma-Napoli, i voti: i top e i flop del match del Tardini Le pagelle di Napoli-Fiorentina, i voti: i top e i flop del match del MaradonaIl Napoli torna al Maradona dopo la sconfitta contro il Chelsea e l'eliminazione dalla Champions League. Le pagelle di Napoli-Torino, i voti: i top e i flop del match del MaradonaIl Napoli di Antonio Conte torna in campo dopo la vittoria al cardiopalma di Verona arrivata grazie ai gol di Hojlund e di Lukaku, per la prima volta... Le pagelle di Napoli-Parma, i voti: i top e i flop del match del Maradona