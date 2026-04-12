Le pagelle del Napoli Parma – Napoli

Nella partita tra Parma e Napoli, il portiere napoletano ottiene un voto di 6. Durante l'incontro, si è trovato in difficoltà nel contrastare l'attacco avversario, in particolare contro l'attaccante che lo ha messo sotto pressione fin dai primi minuti. La sua prestazione è stata caratterizzata da alcune parate, ma anche da momenti di vulnerabilità in occasione di alcune azioni offensive.

• Vanja MILINKOVIC-SAVIC 6 – Strefezza lo annienta ancor prima di poterlo vedere sistemarsi i guanti. Per il resto, tiene ma quanto peserà a vita quel gol? • JUAN JESUS 5 – Lui e Buongiorno oggi hanno parlato due lingue diverse (dal 46' Sam BEUKEMA 6 – Equilibrato ed equilibrante) • Mathias OLIVERA 6 – Non male ma quella cagarella sul rischio autogol, oh mamma mia! • Matteo POLITANO 5,5 – Una buona, una no (dal 79' Miguel GUTIERREZ 6 – Si impegna nel finale con uno dei tanti assalti, tardivi, alla porta emiliana) • Frank Zambo ANGUISSA 5,5 – Zambo strambo. Quasi come se il fatto non fosse il suo oggi. (dal 56' ALISSON SANTOS 6 – Quarto,...🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Le pagelle del Napoli (Parma – Napoli) Le pagelle di Parma-Napoli, i voti: i top e i flop del match del TardiniIl Napoli torna in campo al Tardini dopo la vittoria conquistata al Maradona settimana scorsa grazie al gol del subentrante Politano. Leggi anche: Parma-Napoli, le pagelle: Troilo e Strefezza top, 7. Politano stecca, 5 NAPOLI PARMA 0 0, le pagelle #sscnapoli #parma #seriea #pagelle #vesuviolive