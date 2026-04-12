Le nuvole non frenano cittadini e turisti | tutti a spasso in città bagnanti a Santa Teresa

Nonostante le nuvole e il cielo grigio di questa domenica, molte persone si sono ritrovate a passeggiare tra il lungomare, il solarium di Santa Teresa, la spiaggia, piazza della Libertà e il sottopiazza. Le immagini scattate da Antonio Capuano mostrano cittadini e turisti che hanno deciso di trascorrere il pomeriggio all'aperto, senza lasciarsi condizionare dal tempo. La gente ha continuato a godersi le principali zone della città senza apparenti restrizioni.