Le nuvole non frenano cittadini e turisti | tutti a spasso in città bagnanti a Santa Teresa
Nonostante le nuvole e il cielo grigio di questa domenica, molte persone si sono ritrovate a passeggiare tra il lungomare, il solarium di Santa Teresa, la spiaggia, piazza della Libertà e il sottopiazza. Le immagini scattate da Antonio Capuano mostrano cittadini e turisti che hanno deciso di trascorrere il pomeriggio all'aperto, senza lasciarsi condizionare dal tempo. La gente ha continuato a godersi le principali zone della città senza apparenti restrizioni.
Nonostante il cielo grigio, tante persone a passeggio, in questa domenica, tra lungomare, il solarium di Santa Teresa, la spiaggia, piazza della Libertà e il sottopiazza, come mostrano le foto di Antonio Capuano. Non è mancato qualche coraggioso bagnante che si è concesso anche un tuffo in mare.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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