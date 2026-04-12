Negli anni Sessanta, la visione del futuro prevedeva veicoli con design innovativi, simili a astronavi, capaci di cambiare radicalmente il concetto di automobile e moto. Oggi, alcune motociclette provenienti dallo spazio sono tornate alla luce, portando con sé una nuova prospettiva sulla tecnologia e l’ingegneria. Questi mezzi, sviluppati per scopi specifici, sono ora oggetto di interesse e studio nel settore aerospaziale e motoristico.

In oltre 140 anni di evoluzione, si sono viste moto nate per essere vendute, e altre che sembrano essere state create soprattutto per mostrare fino a dove possa spingersi l’immaginazione di un reparto stile. La Suzuki G-Strider e le due Honda più eccentriche degli ultimi vent’anni, la DN-01 del 2008 e la NM4 Vultus del 2014, appartengono a questa seconda famiglia solo in apparenza. Perché il loro obiettivo non era semplicemente stupire con forme da film di fantascienza, ma provare a dare una risposta concreta a una vecchia domanda: si possono unire in un solo veicolo la comodità e la facilità d’uso di uno scooter con la presenza su strada, la stabilità e il prestigio tecnico di una moto? A rendere affascinanti questi progetti non era dunque soltanto l’estetica avveniristica, ma la loro ambizione tecnica e culturale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le moto arrivate dallo spazio, perché sono importanti

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