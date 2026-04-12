Le mani del clan Moccia in Toscana | estorsioni violenze e affari edilizi

Undici persone sono state arrestate in Toscana con un'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta che ha scoperto infiltrazioni di un clan criminale nel settore economico locale. Le accuse riguardano estorsioni, aggressioni a pubblico ufficiale e violenze private. L'indagine ha evidenziato come le attività illecite del gruppo si siano estese anche nel settore edilizio della regione.

Estorsione, aggressione a pubblico ufficiale, violenze private. Sono i capi di accusa di cui a vario titolo dovranno rispondere le 11 persone raggiunte da ordinanza di custodia cautelare nell'ambito che ha scoperto come le mani della camorra siano arrivate nel tessuto economico della Toscana, in.🔗 Leggi su Napolitoday.it Gli indipendenti. Mani libere per Piffer. Incognita MocciaLe forze politiche non organiche né al centrosinistra né al centrodestra non hanno ancora preso un orientamento definitivo. Le mani del clan Contini sull’ospedale, 4 arresti(Adnkronos) – Le mani del clan Contini sull’ospedale San Giovanni Bosco: ricoveri e certificazioni illegittimi, tra gli indagati un avvocato, medici...