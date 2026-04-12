Le donne continuano ad avere meno diritti economici degli uomini

Secondo un rapporto pubblicato a marzo 2023, meno del 5% delle donne nel mondo vive in economie che si avvicinano all’uguaglianza giuridica con gli uomini. I dati mostrano che le donne continuano ad avere meno diritti economici rispetto agli uomini, con differenze evidenti tra le varie nazioni. La situazione resta critica e il divario di genere nel diritto economico rimane molto ampio.

Testo di Tommaso Tautonico, Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 10 marzo 2023 Meno del 5% vive in economie che si avvicinano all’uguaglianza giuridica. Il rapporto della Banca mondiale evidenzia il divario italiano tra diritti riconosciuti e la loro attuazione concreta. 100326 I diritti economici delle donne restano incompleti e diseguali nella maggior parte delle economie del mondo. Lo sottolinea il rapporto Women, business and the law 2026 pubblicato dalla Banca mondiale, che analizza la situazione normativa e istituzionale in 190 economie, valutando come leggi, politiche pubbliche e sistemi di applicazione incidano sulle opportunità economiche femminili lungo l’intero ciclo della vita lavorativa.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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