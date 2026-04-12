Le conferenze di A Compagna | I Codici miniati della Cattedrale di San Lorenzo
Martedì 14 aprile alle 17 si svolgerà nell’Aula 1B di Stradone di Sant’Agostino il XXIV incontro del ciclo di conferenze organizzato da A Compagna, un evento che fa parte di un progetto iniziato oltre cinquant’anni fa. La sessione si concentrerà sui codici miniati conservati nella Cattedrale di San Lorenzo, con relatori che approfondiranno l’argomento nel contesto di questa tradizione storica.
Martedì 14 aprile alle ore 17 nell’Aula 1B, Stradone di Sant’Agostino, A Compagna, nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre cinquant’anni, promuove il XXIV appuntamento del ciclo 2025-2026. Paola Martini racconta “I Codici miniati della Cattedrale di San Lorenzo”.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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