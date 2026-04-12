Lavori di riqualificazione della Casa della Comunità cambia l' accesso tramite gli ascensori
Sono in corso lavori di riqualificazione presso la Casa della Comunità Terre e Fiumi a Copparo, collegati a un progetto finanziato dal Pnrr. Le operazioni prevedono anche modifiche all'accesso dell'edificio, con l'installazione di nuovi ascensori. Gli interventi sono in corso per migliorare le strutture e i servizi offerti alla comunità.
Proseguono gli interventi connessi alla realizzazione del Pnrr presso la Casa della Comunità Terre e Fiumi di Copparo. A partire da lunedì 13, l'ascensore B sarà accessibile dall'esterno, tramite l'entrata laterale all'ascensore e tramite l'ingresso mensa. Parallelamente, l'ascensore C e D.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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