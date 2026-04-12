Lavori di pubblica utilità rinnovato l’accordo con il Tribunale

Il Comune di Agliana ha rinnovato l’accordo con il Tribunale di Pistoia per permettere lo svolgimento di lavori di pubblica utilità. La convenzione riguarda le attività che coinvolgono persone sottoposte a misure alternative alla detenzione. La firma del rinnovo è avvenuta di recente, con l’obiettivo di continuare a garantire servizi utili alla comunità attraverso queste attività. La collaborazione tra le due istituzioni proseguirà secondo i termini stabiliti nel nuovo accordo.

Il Comune di Agliana ha rinnovato la convenzione con il Tribunale di Pistoia per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità. E’ una collaborazione con il Tribunale per la messa alla prova, che consente agli imputati per reati di modesto allarme sociale, che ne fanno richiesta, di sospendere il procedimento penale, scontare la pena e redimersi svolgendo attività a supporto della collettività. L’esito positivo comporta l’estinzione del reato. La convenzione con il Tribunale per la messa alla prova, che consente a chi deve scontare pene per reati di modesto allarme sociale di svolgere un lavoro di pubblica utilità anche con il Comune di Agliana, era stata attivava dall’amministrazione nel 2021, con una delibera di giunta.🔗 Leggi su Lanazione.it

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