Le tende di casa si sporcano facilmente, assumendo un colore giallo spento e una patina di polvere e smog nel tempo. Uno dei metodi casalinghi per sbiancarle prevede l’uso del sale grosso, che si rivela efficace nel rimuovere le macchie e migliorare il colore. Questa tecnica viene spesso consigliata come soluzione semplice e naturale per recuperare l’aspetto originale delle tende senza ricorrere a prodotti chimici.

Le tende sono uno di quegli elementi della casa che si notano eccome quando sono sporche: non sfuggono a quel giallo spento, quella patina di polvere e smog che si accumula piano piano. C’è un metodo semplicissimo, economico e sorprendentemente efficace che usa un ingrediente che abbiamo già in cucina: il sale grosso. Perché usare il sale grosso per lavare le tende. Il sale grosso è da sempre uno degli alleati più affidabili per la pulizia domestica. Sbiancare e rinfrescare i tessuti sono tutte operazioni che riesce a fare. Il motivo è abbastanza intuitivo: il sale ha un’azione abrasiva e igienizzante che, a contatto con l’acqua, lavora in profondità sul tessuto sciogliendo lo sporco accumulato nel tempo.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lavare le tende, il trucco infallibile del sale grosso per sbiancarle

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