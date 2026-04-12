Lautaro e il messaggio ai senatori del gruppo | il Toro vuole evitare il ripetersi di questo preciso scenario

Lautaro Martinez ha inviato un messaggio ai senatori della squadra, esprimendo la volontà di evitare che la sua assenza si trasformi in una scusa per l’Inter. La comunicazione del giocatore si rivolge direttamente ai membri più esperti del gruppo, con l’obiettivo di prevenire situazioni simili a quelle già verificate in passato. La sua intenzione è quella di garantire continuità e responsabilità all’interno della rosa.

di Alberto Petrosilli Lautaro non vuole assolutamente che la sua nuova assenza diventi un alibi per l’Inter: messaggio chiaro ai senatori del gruppo. L’ Inter di Cristian Chivu si appresta a vivere quella che il quotidiano Libero definisce la trasferta più complicata della stagione. Alle 20:45 di questa sera, al Sinigaglia, i nerazzurri affrontano un Como affamato di punti Champions, dovendo però rinunciare nuovamente al proprio leader carismatico. Dopo il rientro lampo nel 5-2 alla Roma del 5 aprile, Lautaro Martinez è di nuovo ai box, lasciando un vuoto che la squadra deve colmare con la forza del collettivo. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Lautaro e il richiamo del capitano: il Toro sprona i compagni dai social: “Allineatevi al mio livello”».🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro e il messaggio ai senatori del gruppo: il Toro vuole evitare il ripetersi di questo preciso scenario Leggi anche: Chivu catechizza l’Inter: retroscena in vista del Lecce, il tecnico ha lanciato un preciso messaggio al gruppo Lautaro, il messaggio social del capitano nerazzurro infiamma i tifosi! La carica del Toro – FOTOdi Alberto PetrosilliLautaro, dopo il nuovo infortunio che lo ha costretto a fermarsi prima del Como, ha lanciato un messaggio ai tifosi sui social...