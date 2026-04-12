Il Milan ha attraversato un periodo difficile nelle ultime settimane, con tre sconfitte nelle ultime quattro partite. La squadra ha mostrato una difesa più vulnerabile e ha incassato un numero maggiore di gol rispetto al passato. Questa situazione si lega all’assenza di un giocatore chiave, che ha lasciato un vuoto evidente sul campo. La mancanza di questa figura si fa sentire nel rendimento complessivo della squadra.

Il Milan sta attraversando il momento più delicato e complicato della sua stagione. Nei giorni indicati da Massimiliano Allegri come quelli decisivi per i verdetti, il Diavolo si è sgretolato e ha perso punti e certezze. Nelle ultime quattro gare di Serie A, i rossoneri hanno perso tre volte, peraltro senza andare a segno in tutte e tre le occasioni. L'ultima volta ieri sera a 'San Siro' contro l'Udinese che ha travolto 0-3 i rossoneri, in quella che è forse stata la peggiore prestazione stagionale del Milan. Nelle ultime settimane si è dibattuto tanto per cercare di capire i motivi di questa involuzione di risultati e di gioco, ma spesso è passata inosservata un'assenza che invece pesa come poche altre.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - L’assenza che pesa ma di cui non nessuno parla: senza Gabbia il Milan cambia faccia

Milan, l’assenza di Gabbia pesa come un macigno: il dato che accende l’allarme dopo la sconfitta con il ParmaDurante il riscaldamento di Milan-Parma, Matteo Gabbia è stato costretto a fermarsi per un fastidio muscolare.

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