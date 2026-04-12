Largo Sermoneta terra di nessuno interviene Borrelli aggredito

Largo Sermoneta, situato tra Mergellina e Posillipo, è noto per essere un’area che si affaccia sul lungomare. Recentemente, si è verificata un’aggressione che ha coinvolto un uomo, ora sotto assistenza medica. La zona, frequentata da residenti e turisti, è al centro di questa vicenda, che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Nessun dettaglio sui responsabili o sulle motivazioni è ancora stato reso pubblico.

Largo Sermoneta è quello spicchio di città al confine tra Mergellina e Posillipo, splendidamente adagiato sul lungomare più bello del mondo. La spiaggetta pubblica è a ridosso di uno dei circoli esclusivi della “borghesia bene”: da un lato la povertà, materiale e culturale, dall'altro la.🔗 Leggi su Napolitoday.it Auto depredate al Vomero, Borrelli: "Per i delinquenti questo quartiere è terra di nessuno"Vetri infranti, portiere scardinate, fari asportati e abitacoli messi a soqquadro: succede di tutto alle vetture parcheggiate nel quartiere Auto... Quell'anziano invalido aggredito da un gruppetto di ragazzini: "Perché nessuno interviene davvero?"Riceviamo e pubblichiamo:Da giorni si verifica una situazione preoccupante e inaccettabile lungo la linea bus 721 Amat.