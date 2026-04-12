L’Aquila domina ma non segna | pareggio in casa con la Sammaurese

L'Aquila e la Sammaurese si sono affrontate domenica 12 aprile 2026 sul campo del Fratelli Macrelli, in una partita terminata con il risultato di 0-0. La squadra ospite, che ha ospitato l'incontro, ha interrotto una serie di risultati negativi, ottenendo un pareggio che non ha visto nessuna delle due compagini segnare. La sfida si è svolta senza reti, mantenendo invariato il punteggio.

L’Aquila interrompe il periodo negativo ottenendo un pareggio per 0-0 in trasferta contro la Sammaurese, in una sfida giocata sul campo del Fratelli Macrelli domenica 12 aprile 2026. Nonostante il dominio territoriale e le numerose occasioni avute davanti alla porta avversaria, i rossoblù non riescono a portare a casa i tre punti, ma riescono comunque a frenare la serie di tre sconfitte consecutive. Il bilancio tecnico tra pressione aquilana e solidità romagnola. La sfida decisa da Chianese ha in campo un modulo 4-3-3 per la squadra aquilana, con Michielin che tornava a presidio della porta, Carella inserito nel cuore del centrocampo e il trio offensivo composto da De Grazia, Di Renzo e Sparacello.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’Aquila domina ma non segna: pareggio in casa con la Sammaurese Pareggio amaro per il Parma: Strefezza segna ma non basta per scuotere la classificaIl Parma ha chiuso la giornata di domenica 1 febbraio 2026 con un pareggio amaro, frutto di un’ora di gioco in cui le emozioni si sono alternate a... Inter U23, pareggio amaro: Amerighi segna, ma il Cittadella rispondeSul campo del Cittadella, l’Inter U23 rimanda ancora il ritorno al successo: i nerazzurri raccolgono il quinto pareggio nelle ultime sette partite,...