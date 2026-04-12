L’apoteosi di Wout Van Aert | da eterno secondo a re di Roubaix battendo il migliore di sempre

Dopo diverse occasioni fallite e momenti sfortunati, Wout Van Aert ha conquistato finalmente la sua prima vittoria alla Parigi-Roubaix, una delle classiche più prestigiose del ciclismo. La gara, che ha visto il suo apice nel traguardo, ha segnato un traguardo importante per il ciclista belga, noto anche per le numerose sfide e piazzamenti in questa corsa. La vittoria di Van Aert ha rappresentato un risultato storico, battendo alcuni tra i più grandi ciclisti di sempre.

Dopo tanti momenti difficili, la sfortuna spesso a colpirlo nel momento sbagliato, Wout van Aert è riuscito a sfatare quello che sembrava un vero e proprio tabù, il successo alla Parigi-Roubaix. In una giornata thriller, ricca di colpi di scena, il belga della Visma Lease a Bike è andato a prendersi quella che è, assieme alla Milano-Sanremo del 2020, la vittoria più bella della carriera. Vincerla così vale doppio: mancava davanti il rivale di sempre Mathieu van der Poel, ma il belga si è tolto di ruota nello sprint finale nel Velodromo il due volte campione del mondo Tadej Pogacar. Una volata per entrare nella storia, una vittoria cercata da anni e che, oltre a dare la soddisfazione oggi, rilancia nuovamente una carriera che in ogni caso è stata già eccezionale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’apoteosi di Wout Van Aert: da eterno secondo a re di Roubaix battendo il migliore di sempre Leggi anche: L’eterno secondo batte il marziano: Wout Van Aert re della Parigi-Roubaix delle forature, Pogacar beffato Parigi-Roubaix: Pogacar beffato in volata da Wout Van AertAGI - Wout Van Aert ha vinto la 123ª edizione della Parigi-Roubaix, conquistando una delle "classiche monumento" più iconiche del ciclismo.