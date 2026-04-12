L’amministrazione di Trump convoca il Vaticano | la frase che ha sconvolto Roma fa il giro del web

Da screenworld.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una frase pronunciata dall’amministrazione americana ha provocato grande scalpore a Roma, attirando l’attenzione dei media e alimentando discussioni tra i rappresentanti diplomatici. La dichiarazione ha suscitato reazioni immediate, portando a una serie di richieste ufficiali e a una convocazione da parte delle autorità vaticane. La situazione ha generato una forte attenzione internazionale, con commenti e analisi che si sono diffuse sui social e sui principali mezzi di informazione.

Una tempesta diplomatica sta scuotendo i rapporti tra Washington e il Vaticano. Al centro, accuse esplosive: secondo quanto riportato dal Free Press e confermato da fonti vaticane, alti funzionari del Pentagono avrebbero convocato l’ambasciatore della Santa Sede per recapitare un messaggio allarmante. Il contenuto di quell’incontro a porte chiuse, avvenuto a gennaio, avrebbe spinto il Vaticano a cancellare la visita di Papa Leone XIV negli Stati Uniti prevista per luglio, in occasione del 250esimo anniversario della nazione. La vicenda ruota attorno a Elbridge Colby, sottosegretario alla Difesa per le politiche, che secondo le ricostruzioni avrebbe convocato il cardinale Christophe Pierre, nunzio apostolico a Washington.🔗 Leggi su Screenworld.it

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Trump, The Vatican, and The Rise of Political Faith

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