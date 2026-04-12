L’allenatore Lauro Oggi la vittoria ha un valore altissimo

L’allenatore Lauro ha commentato l’importanza della vittoria odierna, sottolineando che questa partita ha un valore molto elevato. Ha spiegato che si tratta di una sfida che, come le due precedenti, ha un peso particolare perché si inserisce in un trittico di incontri diretti. Con l’obiettivo di mantenere la posizione in classifica, ha aggiunto che contro la Recanatese ci sarà un altro scontro cruciale, con poche partite rimaste alla fine del campionato.

"È una gara che vale tanto come le precedenti due trattandosi di scontri diretti. Contro la Recanatese sarà un altro scontro diretto e mancheranno meno partite alla fine". Maurizio Lauro, allenatore della Maceratese, mette sul piatto della bilancia la sfida delle 15 di oggi contro i giallorossi tra formazioni in lotta per garantirsi la permanenza nella serie D. È una Maceratese che deve fare un passo in più rispetto alla gara pareggiata a Castelfidardo. "Dovremo essere più attenti perché nell’ultimo turno abbiamo concesso qualcosa di troppo perdendo palloni per disattenzione, dobbiamo essere più bravi nella gestione della palla per prendere meno ripartenze e, sotto questo aspetto, la Recanatese è abile a ribaltare le azioni".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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