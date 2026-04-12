Ladispoli Sagra del Carciofo | Francesca Lollobrigida nominata sindaco per un giorno

A Ladispoli si è svolta la tradizionale Sagra del Carciofo Romnesco, attirando una folla numerosa in piazza. Durante l’evento, è stata nominata sindaco per un giorno una persona nota nel settore dello spettacolo. La giornata ha visto la presenza di ospiti di rilievo e un’affluenza significativa, secondo quanto comunicato dagli organizzatori. La manifestazione si è conclusa con successo, confermando l’interesse verso questa tradizionale festa locale.

La Sagra del carciofo romanesco di Ladispoli archivia una delle sue giornate più attese con una piazza gremita, ospiti d’eccezione e una partecipazione che, almeno secondo quanto diffuso dai canali istituzionali, ha confermato il buon andamento della manifestazione. A segnare il cuore della 73ª edizione è stato l’appuntamento andato in scena domenica a mezzogiorno in Piazza Rossellini, dove sono arrivati gli atleti olimpici Francesca Lollobrigida e Daniele Di Stefano, accolti da cittadini e visitatori. Una piazza piena per uno degli eventi più attesi Il passaggio dei due campioni ha rappresentato uno dei momenti centrali dell’intera manifestazione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it 73esima Sagra del carciofo romanesco a LadispoliLa 73esima Sagra del Carciofo Romanesco si svolgerà nei giorni 10, 11 e 12 aprile 2026. Sagra del Carciofo a Ladispoli: 4.200 nuovi posti treni per i turistiLa Regione Lazio potenzia i collegamenti ferroviari per Ladispoli il 12 aprile 2026.