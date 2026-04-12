Sul red carpet, molte star scelgono look che si discostano da quelli visti in passerella, spesso portando con sé errori di stile evidenti. Anche personaggi noti sono soggetti a sbagli nell’abbinamento di capi e accessori, perdendo di vista le regole più semplici di eleganza. La differenza tra le scelte fashion in passerella e quelle sul tappeto rosso si nota facilmente, con outfit che a volte risultano poco armoniosi o inappropriati.

Dalla passerella al red carpet, le regole cambiano e non sempre ciò che funziona in sfilata regge alla prova della realtà. Questa settimana Elle Fanning lo ha dimostrato sulla sua pelle: non basta che un abito sia bello perché il look nel suo insieme funzioni. L’attrice, impegnata nella promozione della sua nuova serie TV accanto a Nicole Kidman, ha scelto un vestito interessante sulla carta, ma penalizzato da uno styling poco convincente. Ecco l’errore di stile da non commettere, per look sì leziosi ma anche glamour. Dalla passerella alla realtà, l’errore di stile di Elle Fanning. In queste settimane Elle Fanning è impegnata nella promozione della nuova serie Margot ha problemi di soldi, in uscita il 15 aprile su Apple TV+.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L’abbinamento moda da non fare: l’errore di stile di Elle Fanning

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