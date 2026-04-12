L’abbazia chiede aiuto | Servono 30mila euro

L’Abbazia del Monte ha lanciato un appello ai cittadini di Cesenatico, chiedendo un contributo di 30 mila euro per completare i lavori di recupero e tutela degli affreschi nella sala capitolare del monastero. L’obiettivo è preservare le opere d’arte e garantire la sicurezza dell’edificio storico, che necessita di interventi finanziari per proseguire con il progetto di restauro in corso.

L’Abbazia del Monte chiama a raccolta i cesenati per completare il progetto di recupero e salvaguardia degli affreschi della sala capitolare del monastero. Infatti, mentre i costi per il restauro vero e proprio sono stati coperti grazie al sostegno di oltre cinquanta realtà coordinate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, mancano ancora all’appello i fondi – circa 30mila euro - per realizzare alcuni interventi indispensabili a garantire, anche nel lungo periodo, la piena tutela del ciclo pittorico e la durevolezza del restauro, evitando che nel tempo possano ripresentarsi condizioni di degrado. Nello specifico, occorre prevedere.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’abbazia chiede aiuto: "Servono 30mila euro" Daniil Medvedev chiede aiuto: “Ho perso tutti i miei bagagli, mi servono per giocare il Miami Open”Daniil Medvedev ha perso tutti i suoi bagagli prima di giocare gli Open di Miami. Frane e strade al collasso, Romoli chiede fondi alla Regione: "Servono 10 milioni di euro"Il bilancio della Provincia non basta per curare le ferite lasciate dal maltempo sulle strade, e palazzo Gentili porta il conto dei danni...