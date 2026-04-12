La violenza dei figli di nessuno nella Roma che corre Cosa succede quando genitori e istituzioni smettono di guardare

In una città che accelera senza sosta, si apre una finestra sulla crescente tensione tra giovani e ambiente urbano. Un coltello nascosto tra i libri e le felpe, un dettaglio che racchiude un fenomeno complesso. Basta poco per scatenare una reazione, come un commento infuocato o uno sguardo sbagliato, che può facilmente degenerare. La mancanza di controlli e di figure adulte di riferimento sembra contribuire a un clima di insicurezza crescente.

Il coltello è nello zaino, tra un quaderno e una felpa. Basta poco: uno sguardo, una parola di troppo, una provocazione che rimbalza da uno schermo alla strada. Il tempo per pensare si accorcia, quello tra rabbia e gesto si annulla. E in quel vuoto, succede tutto.Negli ultimi mesi la cronaca ha.🔗 Leggi su Romatoday.it

Paolo Mendico, la rabbia dei genitori: «Preside e vicepreside sono entrambe mamme, come fanno a guardare in faccia i propri figli?»Un racconto straziante, che restituisce tutto il dolore di Simonetta e Giuseppe Mendico, ospiti oggi – sabato 31 gennaio – a Verissimo per parlare...

La Romagna resta senza Appennino: cosa succede se 22 comuni smettono di essere montaniI comuni romagnoli rischiano di perdere lo status di montani, con conseguenze su fondi, servizi e infrastrutture.