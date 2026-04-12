La violenza dei figli di nessuno nella Roma che corre Cosa succede quando genitori e istituzioni smettono di ascoltare

In alcune zone della capitale, si registrano episodi di violenza tra giovani, spesso legati a tensioni e incomprensioni che sfociano in aggressioni. In diversi casi, i colpi di arma bianca vengono trovati tra gli effetti scolastici di ragazzi che frequentano scuole di diverso ordine e grado. La presenza di armi bianche in ambienti giovanili si accompagna a comportamenti sempre più imprevedibili e a una crescente difficoltà nel controllo delle situazioni da parte di genitori e istituzioni.