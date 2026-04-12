La violenza dei figli di nessuno nella Roma che corre Cosa succede quando genitori e istituzioni smettono di ascoltare
In alcune zone della capitale, si registrano episodi di violenza tra giovani, spesso legati a tensioni e incomprensioni che sfociano in aggressioni. In diversi casi, i colpi di arma bianca vengono trovati tra gli effetti scolastici di ragazzi che frequentano scuole di diverso ordine e grado. La presenza di armi bianche in ambienti giovanili si accompagna a comportamenti sempre più imprevedibili e a una crescente difficoltà nel controllo delle situazioni da parte di genitori e istituzioni.
Il coltello è nello zaino, tra un quaderno e una felpa. Basta poco: uno sguardo, una parola di troppo, una provocazione che rimbalza da uno schermo alla strada. Il tempo per pensare si accorcia, quello tra rabbia e gesto si annulla. E in quel vuoto, succede tutto.Negli ultimi mesi la cronaca ha.🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: La violenza dei "figli di nessuno" nella Roma che corre. Cosa succede quando genitori e istituzioni smettono di guardare
La Romagna resta senza Appennino: cosa succede se 22 comuni smettono di essere montaniI comuni romagnoli rischiano di perdere lo status di montani, con conseguenze su fondi, servizi e infrastrutture.