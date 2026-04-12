La verità non è divisiva fonda la democrazia | Genova ricorda l' orrore della Benedicta
A Genova si è tenuta domenica una cerimonia per ricordare l’82° anniversario dell’eccidio della Benedicta, un episodio storico legato a un episodio di violenza avvenuto durante il conflitto mondiale. La commemorazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, con il sindaco che ha sottolineato l’importanza di ricordare come atto di resistenza contro l’indifferenza. La giornata ha incluso discorsi e momenti di riflessione dedicati a questa tragedia.
“Ricordare è un atto di ribellione contro l'indifferenza. La verità non divide, fonda la democrazia”: con queste parole Silvia Salis, sindaca di Genova, ha partecipato domenica mattina alla commemorazione dell'82esimo anniversario dell'eccidio della Benedicta, storicamente riconosciuto come il.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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